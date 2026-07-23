Informations pratiques

Villeberny

Festival Opéra Mon amour

Salle des fêtes, Grange du Château, Cour de l’école Villeberny Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-09 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le festival Opéra Mon Amour a pour ambition de faire découvrir et partager la musique lyrique avec le plus grand nombre. À travers des événements variés, festifs et ancrés dans le territoire, il rapproche l’opéra du public et célèbre toute la richesse de cet art.

Né d’un podcast indépendant lancé en 2023 par Charlotte Goupille Lebret, régisseuse d’opéra et podcasteuse passionnée, Opéra Mon Amour s’est rapidement imposé comme une voix singulière du monde lyrique. Le festival est une prolongation naturelle de cette aventure: faire sortir l’opéra des ondes et des pages pour l’incarner, le partager et le faire vibrer, en vrai, avec vous.

Aujourd’hui, le projet se développe à travers un festival et des rencontres qui donnent la parole à celles et ceux qui font vivre l’opéra: artistes, technicien.ne.s, créateur.ice.s et passionné.e.s. .

Salle des fêtes, Grange du Château, Cour de l’école Villeberny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 45 73 24 operamonamour@gmail.com

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English : Festival Opéra Mon amour

L’événement Festival Opéra Mon amour Villeberny a été mis à jour le 2026-07-23 par OT des Terres d’Auxois