Bal du 14 juillet Matzenheim
Bal du 14 juillet Matzenheim mardi 14 juillet 2026.
Bal du 14 juillet
Fischermatt Matzenheim Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
2026-07-14
Ambiance musicale assurée avec DJ Patrick Show.
Feu d’artifices offert par la commune
Structure gonflable de 18h à 22h Défilé aux lampions
Toute la soirée petite restauration (grillades, tartes flambées, buvette)
Accès par la piste cyclable au niveau du pont de la rue du Stade .
Fischermatt Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 41 61 mairie@matzenheim.fr
