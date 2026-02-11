Bal du 14 juillet Matzenheim

Bal du 14 juillet

Fischermatt Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Ambiance musicale assurée avec DJ Patrick Show.

Feu d’artifices offert par la commune

Structure gonflable de 18h à 22h Défilé aux lampions

Toute la soirée petite restauration (grillades, tartes flambées, buvette)

Accès par la piste cyclable au niveau du pont de la rue du Stade .

Fischermatt Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 41 61 mairie@matzenheim.fr

