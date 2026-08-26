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Bal du Dimanche CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes

dimanche 15 novembre 2026 · CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet · Nantes

Bal du Dimanche CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet
Adresse
25 rue du Jamet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
3 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-15 14:00 –
Gratuit : non 3 € Adulte, Senior 

Le centre socioculturel de Bellevue et la Ville de Nantes proposent 3 bals par an à l’attention des adultes et seniors. Ces bals répondent de manière qualitative à la lutte contre l’isolement.En 2026 : dimanches 1er février, 31 mai et 15 novembre 2026

CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes 44100
02 40 46 44 22


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