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Bal du Dimanche CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes
dimanche 15 novembre 2026 · CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-15 14:00 –
Gratuit : non 3 € Adulte, Senior
Le centre socioculturel de Bellevue et la Ville de Nantes proposent 3 bals par an à l’attention des adultes et seniors. Ces bals répondent de manière qualitative à la lutte contre l’isolement.En 2026 : dimanches 1er février, 31 mai et 15 novembre 2026
CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes 44100
02 40 46 44 22
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