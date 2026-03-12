Balaruc-les-Bains

BAL DU VENDREDI

Parvis de la Médiathèque Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-09-04

Pour débuter le week-end en dansant.

Pour débuter le week-end en dansant. .

Parvis de la Médiathèque Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 81 32

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English : BAL DU VENDREDI

Let’s kick off the weekend with some dancing.

L’événement BAL DU VENDREDI Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau