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Bal Écueillé

Bal Écueillé

Bal Écueillé samedi 30 mai 2026.

Ville : 36240 Écueillé

Département : Indre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif enfant

Écueillé

Bal

Écueillé Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Les pompiers préparent les vacances.
Animé par Alex Mich, années 80, musique actuelle, électro … Restauration sur place jambon à la broche frites glaces artisanales. Réservations possible par téléphone. 6  .

Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 07 99 06 

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English :

Firefighters prepare for the vacations.

L’événement Bal Écueillé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de Valençay

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