Bal Écueillé
Bal Écueillé samedi 30 mai 2026.
Écueillé
Bal
Écueillé Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les pompiers préparent les vacances.
Animé par Alex Mich, années 80, musique actuelle, électro … Restauration sur place jambon à la broche frites glaces artisanales. Réservations possible par téléphone. 6 .
Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 07 99 06
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English :
Firefighters prepare for the vacations.
L’événement Bal Écueillé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de Valençay