Écueillé

Bal

Écueillé Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les pompiers préparent les vacances.

Animé par Alex Mich, années 80, musique actuelle, électro … Restauration sur place jambon à la broche frites glaces artisanales. Réservations possible par téléphone. 6 .

Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 07 99 06

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English :

Firefighters prepare for the vacations.

L’événement Bal Écueillé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de Valençay