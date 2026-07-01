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AGENDA · Niderviller

Bal et feu d’artifice Niderviller

samedi 25 juillet 2026 · Niderviller

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Rue du chemin noir Complexe de salles
Ville
57565 Niderviller
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Niderviller

Bal et feu d’artifice

Rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :
2026-07-25

Venez danser jusqu’au bout de la nuit avec Les Christalys ! Buvette et tartes flambées et pizzas tout au long de la soirée. Ne manquez pas le feu d’artifice qui clôturera la soirée (23h00) !Tout public
0  .

Rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 3 87 23 80 02  mairie@niderviller.com

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English :

Come dance the night away with Les Christalys! Refreshments, tartes flambées, and pizzas will be available all evening. Don’t miss the fireworks display that will close out the evening (11:00 p.m.)!

L’événement Bal et feu d’artifice Niderviller a été mis à jour le 2026-07-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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