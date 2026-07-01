Bal et feu d’artifice Niderviller
samedi 25 juillet 2026 · Niderviller
Informations pratiques
Niderviller
Bal et feu d’artifice
Rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez danser jusqu’au bout de la nuit avec Les Christalys ! Buvette et tartes flambées et pizzas tout au long de la soirée. Ne manquez pas le feu d’artifice qui clôturera la soirée (23h00) !Tout public
0 .
Rue du chemin noir Complexe de salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 3 87 23 80 02 mairie@niderviller.com
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English :
Come dance the night away with Les Christalys! Refreshments, tartes flambées, and pizzas will be available all evening. Don’t miss the fireworks display that will close out the evening (11:00 p.m.)!
L’événement Bal et feu d’artifice Niderviller a été mis à jour le 2026-07-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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