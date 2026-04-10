Bal Folk à Norroy Norroy-lès-Pont-à-Mousson
Bal Folk à Norroy Norroy-lès-Pont-à-Mousson samedi 23 mai 2026.
Norroy-lès-Pont-à-Mousson
Bal Folk à Norroy
Norroy-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Les groupes Musica Green et Ephémère vous feront danser lors d’un bal folk, le samedi 23 mai !
Gigue, polka, marzuka, bourrée, hanter dro, et bien plus encore !
Entrée libreTout public
0 .
Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est secretariat.emcb@gmail.com
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English :
The Musica Green and Ephémère groups will get you dancing at a folk ball on Saturday, May 23!
Gigue, polka, marzuka, bourrée, hanter dro, and much more!
Free admission
L’événement Bal Folk à Norroy Norroy-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-10 par OT PONT A MOUSSON