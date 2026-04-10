Norroy-lès-Pont-à-Mousson

Bal Folk à Norroy

Norroy-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les groupes Musica Green et Ephémère vous feront danser lors d’un bal folk, le samedi 23 mai !

Gigue, polka, marzuka, bourrée, hanter dro, et bien plus encore !

Entrée libreTout public

0 .

Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est secretariat.emcb@gmail.com

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English :

The Musica Green and Ephémère groups will get you dancing at a folk ball on Saturday, May 23!

Gigue, polka, marzuka, bourrée, hanter dro, and much more!

Free admission

L’événement Bal Folk à Norroy Norroy-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-10 par OT PONT A MOUSSON