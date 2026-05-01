Bal Folk de Printemps Route de la Batailleuse Rochejean

Rochejean

Bal Folk de Printemps

Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Bal folk de Printemps à La Batailleuse avec Fred Sonnery ! .

Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.com

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English : Bal Folk de Printemps

L’événement Bal Folk de Printemps Rochejean a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS