Bal Folk de Printemps Route de la Batailleuse Rochejean
Bal Folk de Printemps Route de la Batailleuse Rochejean samedi 16 mai 2026.
Rochejean
Bal Folk de Printemps
Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Bal folk de Printemps à La Batailleuse avec Fred Sonnery ! .
Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal Folk de Printemps
L’événement Bal Folk de Printemps Rochejean a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Rochejean (Doubs)
- Brûume, la sieste musicale Rochejean 15 mai 2026