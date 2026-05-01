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Bal Folk de Printemps Route de la Batailleuse Rochejean

Bal Folk de Printemps Route de la Batailleuse Rochejean samedi 16 mai 2026.

Lieu : Route de la Batailleuse

Adresse : Ferme la Batailleuse

Ville : 25370 Rochejean

Département : Doubs

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Rochejean

Bal Folk de Printemps

Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Bal folk de Printemps à La Batailleuse avec Fred Sonnery !   .

Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84  contact@claj-batailleuse.com

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English : Bal Folk de Printemps

L’événement Bal Folk de Printemps Rochejean a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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