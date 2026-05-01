Rochejean

Brûume, la sieste musicale

La Petite Échelle Rochejean Doubs

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Brûume vous invite à une sieste musicale, un moment suspendu dans un univers musical inspiré des traditions orales d’Europe. Confortablement allongé, vous vous laisserez dériver, flotter, errer… dans des paysages sonores. Une harpe, un tambour balkanique, des flûtes inattendues et deux voix polyphoniques vous guideront dans ce voyage à la lisière de la veille et du sommeil. Un spectacle tout en douceur à découvrir en famille (pas de limite d’âge pour la participation des enfants). Pour votre confort, prévoyez tapis de sol, coussin, plaid… .

La Petite Échelle Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté asso.artitelo@gmail.com

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English : Brûume, la sieste musicale

L’événement Brûume, la sieste musicale Rochejean a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS