Bal folk Laurent Cavalié, Salle des fêtes, Saint-Étienne-de-Gourgas (34), Saint-Étienne-de-Gourgas

Bal folk Laurent Cavalié Samedi 30 mai, 20h30 Salle des fêtes, Saint-Étienne-de-Gourgas (34) Hérault

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-31T00:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-31T00:30:00+02:00

Un bal à la voix en solo, a capella, avec l’exploration mélodique comme aire de jeu, la langue occitane comme percussion et l’improvisation comme espace de liberté partagé avec les danseurs. Une voix nue jetée dans la mêlée de ceux qui dansent joyeux dans un monde fêlé, ceux qui dansent suant dans …

source: Bal folk Laurent Cavalié – AgendaTrad

Salle des fêtes, Saint-Étienne-de-Gourgas (34) La Plaine

Salle des fêtes, 34700 Saint-Étienne-de-Gourgas, France Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-05/bal-folk-laurent-cavalie.zjc7t7rk »}]

organisé par Le Pont – Café Associatif baltrad balfolk