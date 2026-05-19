Saint-Étienne-de-Gourgas

MARCHÉ ESTIVAL À SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS

Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Une belle occasion de découvrir des produits authentiques et de soutenir les producteurs et artisans de la région

Un marché dans le pré avec producteurs et artisans. Profitez des animations, de la buvette et des stands pour consommer local. Une belle occasion de découvrir des produits authentiques et de soutenir les producteurs et artisans de la région. Ne manquez pas cet événement convivial et gourmand ! .

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 15 mairie.stetiennedegourgas@lodevoisetlarzac.fr

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English :

A great opportunity to discover authentic products and support local producers and artisans

L’événement MARCHÉ ESTIVAL À SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC