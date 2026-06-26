INAUGURATION DU PETIT MARCHÉ D’ÉTÉ Saint-Étienne-de-Gourgas
INAUGURATION DU PETIT MARCHÉ D’ÉTÉ Saint-Étienne-de-Gourgas vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Étienne-de-Gourgas
INAUGURATION DU PETIT MARCHÉ D’ÉTÉ
Route Royale Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Inauguration du petit marché d’été dans le pré et soirée
Petit marché de producteur.ices et artisan.e.s dans un petit pré bucolique.
Buvette et petite restauration, karaoké collectif à l’accordéon avec Le Mange Disque.
Possibilité d’affuter vos couteau sur place avec notre coutelier. .
Route Royale Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 15
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English :
Opening of the small summer market in the afternoon and evening
L’événement INAUGURATION DU PETIT MARCHÉ D’ÉTÉ Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC