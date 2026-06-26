Saint-Étienne-de-Gourgas

INAUGURATION DU PETIT MARCHÉ D’ÉTÉ

Route Royale Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Inauguration du petit marché d’été dans le pré et soirée

Petit marché de producteur.ices et artisan.e.s dans un petit pré bucolique.

Buvette et petite restauration, karaoké collectif à l’accordéon avec Le Mange Disque.

Possibilité d’affuter vos couteau sur place avec notre coutelier. .

Route Royale Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 15

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English :

Opening of the small summer market in the afternoon and evening

L’événement INAUGURATION DU PETIT MARCHÉ D’ÉTÉ Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC