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Bal folk chemin de la Vieille Forme Rochefort

Bal folk chemin de la Vieille Forme Rochefort jeudi 4 juin 2026.

Lieu : chemin de la Vieille Forme

Adresse : Le Clos

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Rochefort

Bal folk

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:30:00
fin : 2026-06-04 21:30:00

Date(s) :
2026-06-04

Les élèves des écoles de la CARO présentent un bal folk en partenariat avec Lisdidala.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   leclos@mailo.com

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English : Folk Ball

Students from CARO schools present a folk ball in partnership with Lisdidala.

L’événement Bal folk Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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