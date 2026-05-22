Bal folk chemin de la Vieille Forme Rochefort

Rochefort

Bal folk

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:30:00

fin : 2026-06-04 21:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Les élèves des écoles de la CARO présentent un bal folk en partenariat avec Lisdidala.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Folk Ball

Students from CARO schools present a folk ball in partnership with Lisdidala.

L’événement Bal folk Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan