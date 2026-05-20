Bal interactif Fenêtre sur cour par la compagnie Fées d’hiver Fort-Queyras Château-Ville-Vieille

Château-Ville-Vieille

Bal interactif Fenêtre sur cour par la compagnie Fées d’hiver

Fort-Queyras 104 montée du Collet Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Les pas de dans des danseurs sont captés pour être projetés sur les façades de la Place d’Armes de Fort Queyras. Cette installation se propose d’attirer l’attention d’une façon ludique sur la relation que nous entretenons dans nos liens sociaux.

.

Fort-Queyras 104 montée du Collet Château-Ville-Vieille 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur info@fortqueyras.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The dancers’ dance steps are captured and projected onto the façades of the Place d’Armes in Fort Queyras. The aim of this installation is to draw attention in a playful way to the relationships we maintain in our social ties.

L’événement Bal interactif Fenêtre sur cour par la compagnie Fées d’hiver Château-Ville-Vieille a été mis à jour le 2026-05-20 par Parc Naturel Régional du Queyras