Bal masqué au château Villersexel

Château Villersexel Haute-Saône

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27 02:00:00

2026-02-27

Pour cette édition prestige, le Château de Villersexel ouvre exceptionnellement ses portes pour un Bal Masqué haut de gamme, au cœur d’un lieu chargé d’histoire et d’élégance.

Le temps d’une soirée, vivez une expérience immersive mêlant raffinement, musique et art de recevoir, dans un cadre architectural rare, sublimé par une scénographie lumineuse soigneusement pensée.

Bal Masqué dans le château.

Une soirée d’exception entre élégance et mystère.

Apéritif dînatoire, musique live, DJ set.

Tenue élégante exigée masque obligatoire

Billetterie en ligne, avec ou sans repas.

Places limitées. .

