Bretx

BAL MUSETTE

SALLE DES FÊTES Bretx Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Des fourmis dans les jambes …

Les pieds qui trépignent …

BELLE K’DANCE vous entrainera dans un tourbillon au rythme de l’accordéon, de la valse, du tango et du paso doble. Ambiance chaleureuse, piste de danse ouverte à tous, danseurs débutants ou confirmés. Venez nombreux pour partager un moment de plaisir et de bonne humeur. 0 .

SALLE DES FÊTES Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr

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English :

Tingling legs …

Stomping feet …

L’événement BAL MUSETTE Bretx a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE