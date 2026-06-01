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BAL MUSETTE Bretx

BAL MUSETTE Bretx

BAL MUSETTE Bretx dimanche 21 juin 2026.

Adresse : SALLE DES FÊTES

Ville : 31530 Bretx

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Bretx

BAL MUSETTE

SALLE DES FÊTES Bretx Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Des fourmis dans les jambes …
Les pieds qui trépignent …
BELLE K’DANCE vous entrainera dans un tourbillon au rythme de l’accordéon, de la valse, du tango et du paso doble. Ambiance chaleureuse, piste de danse ouverte à tous, danseurs débutants ou confirmés. Venez nombreux pour partager un moment de plaisir et de bonne humeur. 0  .

SALLE DES FÊTES Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20  mairie-bretx@wanadoo.fr

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English :

Tingling legs …
Stomping feet …

L’événement BAL MUSETTE Bretx a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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