BAL MUSETTE Bretx
BAL MUSETTE Bretx dimanche 21 juin 2026.
Bretx
BAL MUSETTE
SALLE DES FÊTES Bretx Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Des fourmis dans les jambes …
Les pieds qui trépignent …
BELLE K’DANCE vous entrainera dans un tourbillon au rythme de l’accordéon, de la valse, du tango et du paso doble. Ambiance chaleureuse, piste de danse ouverte à tous, danseurs débutants ou confirmés. Venez nombreux pour partager un moment de plaisir et de bonne humeur. 0 .
SALLE DES FÊTES Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr
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English :
Tingling legs …
Stomping feet …
L’événement BAL MUSETTE Bretx a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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