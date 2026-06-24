Informations pratiques

Izotges

Bal musette

Salle des fêtes IZOTGES Izotges Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Après-midi festif à Izotges avec ce bal musette placé sous le signe de la convivialité. Accordéon, danse et bonne humeur seront au rendez-vous grâce à l’animation assurée par MC Music. Que vous soyez danseur confirmé ou simple amateur d’ambiance populaire, venez partager un moment chaleureux dans une salle climatisée.

Informations pratiques

Salle climatisée

Animation musicale MC Music

Entrée 5 €

À partir de 19h30, prolongez la soirée autour d’une paella conviviale

Entrée + repas 15 €

Repas seul 12 €

Réservation du repas avant le 2 juillet.

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Salle des fêtes IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 03 97 29 65 commune.izotges@wanadoo.fr

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English :

A festive afternoon in Izotges with this bal musette, all about good times. Accordion music, dancing, and good cheer are guaranteed thanks to the entertainment provided by MC Music. Whether you’re an experienced dancer or just enjoy a lively atmosphere, come share a warm and welcoming moment in an air-conditioned hall.

Practical information:

Air-conditioned hall

Musical entertainment: MC Music

Admission: 5 ?

Starting at 7:30 p.m., extend your evening with a friendly paella dinner:

Admission + meal: 15 ?

Meal only: 12 ?

Reserve your meal by July 2.

L’événement Bal musette Izotges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65