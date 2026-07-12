Bal musette Orist
dimanche 12 juillet 2026 · Orist
Informations pratiques
Orist
Bal musette
Salle des fêtes d’Orist Orist Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 19:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Bal musette avec l’orchestre Festival Musette organisé par l’Amicale des retraités Orist-Siest dans salle climatisée. Bar, pâtisserie, crêpes, boissons fraîches, bourriche, ambiance assurée.
Bal musette avec l’orchestre Festival Musette organisé par l’Amicale des retraités Orist-Siest dans salle climatisée. Bar, pâtisserie, crêpes, boissons fraîches, bourriche, ambiance assurée. .
Salle des fêtes d’Orist Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 50 amicale.orist@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal musette
Musette dance with the Festival Musette orchestra, organized by the Orist-Siest Retirees’ Association in an air-conditioned hall. Bar, pastries, crêpes, cold drinks, a basket of local delicacies, and a lively atmosphere guaranteed.
L’événement Bal musette Orist a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Orist (Landes)
- Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orist 25 juillet 2026