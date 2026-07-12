Informations pratiques

Orist

Bal musette

Salle des fêtes d’Orist Orist Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 19:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Bal musette avec l’orchestre Festival Musette organisé par l’Amicale des retraités Orist-Siest dans salle climatisée. Bar, pâtisserie, crêpes, boissons fraîches, bourriche, ambiance assurée.

Bal musette avec l’orchestre Festival Musette organisé par l’Amicale des retraités Orist-Siest dans salle climatisée. Bar, pâtisserie, crêpes, boissons fraîches, bourriche, ambiance assurée. .

Salle des fêtes d’Orist Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 50 amicale.orist@gmail.com

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English : Bal musette

Musette dance with the Festival Musette orchestra, organized by the Orist-Siest Retirees’ Association in an air-conditioned hall. Bar, pastries, crêpes, cold drinks, a basket of local delicacies, and a lively atmosphere guaranteed.

L’événement Bal musette Orist a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Pays d’Orthe et Arrigans