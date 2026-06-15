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Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orist

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orist

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orist samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Fronton

Ville : 40300 Orist

Département : Landes

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Orist

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Fronton Orist Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !
Restauration et buvette sur place à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film Ténor .
Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !
Restauration et buvette sur place à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film Ténor .
Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions !   .

Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41 

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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!
Food and drinks available on site starting at 7:30 p.m.
At 10:00 p.m., screening of the film “Ténor.”

L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orist a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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