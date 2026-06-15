Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orist
Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orist samedi 25 juillet 2026.
Orist
Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées
Fronton Orist Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !
Restauration et buvette sur place à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film Ténor .
Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !
Restauration et buvette sur place à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film Ténor .
Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions ! .
Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41
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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées
Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!
Food and drinks available on site starting at 7:30 p.m.
At 10:00 p.m., screening of the film “Ténor.”
L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orist a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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