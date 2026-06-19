Bal populaire à Plouzané Plouzané
Bal populaire à Plouzané Plouzané lundi 13 juillet 2026.
Plouzané
Bal populaire à Plouzané
Place de la République Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13 00:00:00
Date(s) :
2026-07-13
À 18h30, préparez-vous à rire avec le spectacle de clown et de marionnette Chien, créé et mené par Florian Maisonnave de la Cie Qui s’y colle. L’intrigue de l’histoire ? Un personnage radin et hypersensible met en place un rituel précis pour manger
une chips. Le problème ? Un chien aboie au premier étage et l’empêche d’assouvir son
obsession…
À partir de 20h, retrouvez Lio Animation pour un DJ set enflammé ! Ambiance garantie
avec un répertoire festif qui fera danser toutes les générations.
Que vous soyez adepte des tubes d’hier ou des sons actuels, tout sera réuni pour partager un moment mémorable.
Informations pratiques
Place de la République
18h30-00h
Gratuit restauration et buvette .
Place de la République Plouzané 29280 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Bal populaire à Plouzané Plouzané a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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