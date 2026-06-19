Plouzané

Bal populaire à Plouzané

Place de la République Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

À 18h30, préparez-vous à rire avec le spectacle de clown et de marionnette Chien, créé et mené par Florian Maisonnave de la Cie Qui s’y colle. L’intrigue de l’histoire ? Un personnage radin et hypersensible met en place un rituel précis pour manger

une chips. Le problème ? Un chien aboie au premier étage et l’empêche d’assouvir son

obsession…

À partir de 20h, retrouvez Lio Animation pour un DJ set enflammé ! Ambiance garantie

avec un répertoire festif qui fera danser toutes les générations.

Que vous soyez adepte des tubes d’hier ou des sons actuels, tout sera réuni pour partager un moment mémorable.

Informations pratiques

Place de la République

18h30-00h

Gratuit restauration et buvette .

Place de la République Plouzané 29280 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Bal populaire à Plouzané Plouzané a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue