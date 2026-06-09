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Les Soirées du Dellec Musique Bretonne Plouzané

Les Soirées du Dellec Musique Bretonne Plouzané vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Fort du Dellec

Ville : 29280 Plouzané

Département : Finistère

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Plouzané

Les Soirées du Dellec Musique Bretonne

Fort du Dellec Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Un rendez-vous estival incontournable de la région brestoise.
Ne manquez pas ces deux soirées placées sous le signe de la musique et de la convivialité, dans un cadre exceptionnel !

Programmation
19h30 Ej da ru ; Fanfare dédiée à la musique bretonne, à danser composée d’une dizaine de musiciens de la région de Morlaix se produit sans sono, pourvu qu’il y ait des danseurs…
21h Blue Glaz ; Cinq femmes, cheminent dans le monde du fest noz, tout en gardant … le steel!
22h30 Nordestinoz ; voyage musical entre le bresil et la bretagne.

Jeux en bois de 18h à 21h.

Informations pratiques
Tout public.
Restauration possible sur place.   .

Fort du Dellec Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 31 95 30 

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English :

L’événement Les Soirées du Dellec Musique Bretonne Plouzané a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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