Plouzané

Les Soirées du Dellec Musique Bretonne

Fort du Dellec Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Un rendez-vous estival incontournable de la région brestoise.

Ne manquez pas ces deux soirées placées sous le signe de la musique et de la convivialité, dans un cadre exceptionnel !

Programmation

19h30 Ej da ru ; Fanfare dédiée à la musique bretonne, à danser composée d’une dizaine de musiciens de la région de Morlaix se produit sans sono, pourvu qu’il y ait des danseurs…

21h Blue Glaz ; Cinq femmes, cheminent dans le monde du fest noz, tout en gardant … le steel!

22h30 Nordestinoz ; voyage musical entre le bresil et la bretagne.

Jeux en bois de 18h à 21h.

Informations pratiques

Tout public.

Restauration possible sur place. .

Fort du Dellec Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 31 95 30

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English :

L’événement Les Soirées du Dellec Musique Bretonne Plouzané a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue