Les Soirées du Dellec Musique Bretonne Plouzané
Les Soirées du Dellec Musique Bretonne Plouzané vendredi 24 juillet 2026.
Plouzané
Les Soirées du Dellec Musique Bretonne
Fort du Dellec Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Un rendez-vous estival incontournable de la région brestoise.
Ne manquez pas ces deux soirées placées sous le signe de la musique et de la convivialité, dans un cadre exceptionnel !
Programmation
19h30 Ej da ru ; Fanfare dédiée à la musique bretonne, à danser composée d’une dizaine de musiciens de la région de Morlaix se produit sans sono, pourvu qu’il y ait des danseurs…
21h Blue Glaz ; Cinq femmes, cheminent dans le monde du fest noz, tout en gardant … le steel!
22h30 Nordestinoz ; voyage musical entre le bresil et la bretagne.
Jeux en bois de 18h à 21h.
Informations pratiques
Tout public.
Restauration possible sur place. .
Fort du Dellec Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 31 95 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Soirées du Dellec Musique Bretonne Plouzané a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue