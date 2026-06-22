Ciné plein air et Science comes to Town Plouzané
Ciné plein air et Science comes to Town Plouzané vendredi 28 août 2026.
Plouzané
Ciné plein air et Science comes to Town
fort du dellec Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 00:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Pour prolonger l’été, Océanopolis, la Ville de Plouzané, Impro Infini et Fréquence Mutine, vous invitent à une soirée unique pour contempler et s’émerveiller de l’infiniment grand et petit, dans le cadre bucolique du Fort du Dellec !
18h00-19h30 Spectacle Saurez-vous trouver l’intrus ?
Sur scène, la troupe Impro Infini vous met au défi trois scientifiques présentent leurs travaux, mais parmi eux, se cache un imposteur…Saurez-vous le démasquer ? (Sur réservation.)
20h00-21h00 Plateau radio (Fréquence Mutine)
Prolongez l’expérience et vivez les coulisses du spectacle autour d’un enregistrement radio qui réunira les comédiens et les chercheurs !
21h30-23h00 Ciné plein air
Clôturez la soirée avec la projection du film Le Robot Sauvage, sous les étoiles. Pour être confortablement installé et profiter de la soirée, pensez à apporter vos plaids et chaises pliantes.
Restauration et buvette sur place à partir de 19h .
fort du dellec Plouzané 29280 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Ciné plein air et Science comes to Town Plouzané a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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