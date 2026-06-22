Plouzané

Ciné plein air et Science comes to Town

fort du dellec Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 00:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Pour prolonger l’été, Océanopolis, la Ville de Plouzané, Impro Infini et Fréquence Mutine, vous invitent à une soirée unique pour contempler et s’émerveiller de l’infiniment grand et petit, dans le cadre bucolique du Fort du Dellec !

18h00-19h30 Spectacle Saurez-vous trouver l’intrus ?

Sur scène, la troupe Impro Infini vous met au défi trois scientifiques présentent leurs travaux, mais parmi eux, se cache un imposteur…Saurez-vous le démasquer ? (Sur réservation.)

20h00-21h00 Plateau radio (Fréquence Mutine)

Prolongez l’expérience et vivez les coulisses du spectacle autour d’un enregistrement radio qui réunira les comédiens et les chercheurs !

21h30-23h00 Ciné plein air

Clôturez la soirée avec la projection du film Le Robot Sauvage, sous les étoiles. Pour être confortablement installé et profiter de la soirée, pensez à apporter vos plaids et chaises pliantes.

Restauration et buvette sur place à partir de 19h .

fort du dellec Plouzané 29280 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Ciné plein air et Science comes to Town Plouzané a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue