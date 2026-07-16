Le patrimoine des phares Toute une histoire Place de la République Plouzané

Informations pratiques

Plouzané

Le patrimoine des phares Toute une histoire

Place de la République Centre Culturel François Mitterrand Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

L’association Les Vigies du Minou, avec le soutien de la Ville de Plouzané, organise une conférence de Vincent Guigueno, historien et conservateur en chef du patrimoine, spécialiste de l’histoire des phares.

Cette conférence proposera un éclairage sur la manière dont les phares, longtemps considérés comme de simples équipements de signalisation maritime, sont progressivement devenus un patrimoine emblématique de nos côtes. Elle abordera cette évolution en France et à l’international, en évoquant notamment les enjeux de protection, de restauration, d’ouverture au public et de transmission de ce patrimoine maritime. .

Place de la République Centre Culturel François Mitterrand Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 31 95 33

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English :

L’événement Le patrimoine des phares Toute une histoire Plouzané a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue