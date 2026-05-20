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Bal populaire Barfleur

Bal populaire Barfleur

Bal populaire Barfleur lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Quai Henri Chardon

Ville : 50760 Barfleur

Département : Manche

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Barfleur

Bal populaire

Quai Henri Chardon Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Bal populaire de Barfleur.
Petite restauration et buvette.
Quai Henri Chardon.   .

Quai Henri Chardon Barfleur 50760 Manche Normandie  

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English : Bal populaire

L’événement Bal populaire Barfleur a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin Le Val de Saire

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