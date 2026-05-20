Bal populaire Barfleur
Bal populaire Barfleur lundi 13 juillet 2026.
Barfleur
Bal populaire
Quai Henri Chardon Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal populaire de Barfleur.
Petite restauration et buvette.
Quai Henri Chardon. .
Quai Henri Chardon Barfleur 50760 Manche Normandie
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English : Bal populaire
L’événement Bal populaire Barfleur a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin Le Val de Saire
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