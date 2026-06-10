Bal populaire Terrain de Pétanque Beaumont-sur-Grosne

Beaumont-sur-Grosne

Bal populaire

Terrain de Pétanque Rue des plantes Beaumont-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Bal populaire de Beaumont-sur-Grosne une grande fête de village en Saône-et-Loire

Le comité des fêtes de Beaumont-sur-Grosne vous donne rendez-vous le samedi 4 juillet à partir de 19h30 au terrain de pétanque, rue des Plantes, pour son traditionnel bal populaire. Cet événement incontournable en Saône-et-Loire promet une ambiance conviviale et festive, idéale pour une sortie en famille, entre amis ou entre voisins.

Au cœur de la Bourgogne, venez profiter d’une véritable soirée dansante dans une atmosphère chaleureuse et populaire. Que vous soyez habitant de Beaumont-sur-Grosne, de Sennecey-le-Grand ou des communes voisines, cette fête de village est l’occasion parfaite de se retrouver et de partager un agréable moment estival.

Tout au long de la soirée, une buvette et une petite restauration sur place seront proposées afin de permettre à chacun de profiter pleinement des animations et de la piste de danse.

Entrée libre .

Terrain de Pétanque Rue des plantes Beaumont-sur-Grosne 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 72 10 42 vincentheckmannvoltz@gmail.com

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English : Bal populaire

L’événement Bal populaire Beaumont-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-06-10 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne