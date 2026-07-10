Bal populaire du 14 juillet à La Montagne Parc de la Mairie La Montagne

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-14 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Comme chaque année la municipalité organise des festivités pour célébrer la fête nationale du 14 juillet dans le parc de la Mairie. C’est l’occasion de vous convier à une soirée qui débutera à 19h00 avec un apéritif offert par la Mairie et rythmée par les vinyles de Benjamin. Puis vous pourrez vous retrouver autour des tables disposées dans le parc pour déguster les délicieuses galettes de Sophie ou les magnifiques fouées de «?Madame fait sa fouée?» ou bien apporter votre pique-nique. Une buvette sera tenue par l’association «?La Montagne en vue?» et Pictogramme notre célèbre chocolatier local viendra proposer ses glaces maison pour le bonheur des petits et des grands. La soirée se poursuivra par le traditionnel Bal Populaire animé cette année par DJ Baseline, nous vous attendons toutes et tous sur le Dance Floor pour exprimer vos talents. Venez nombreux, nous assurons une météo estivale?!

Parc de la Mairie La Montagne 44620

0240656468



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