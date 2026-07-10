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Les Festoyennes – La Montagne Place de l’église, 44620 La Montagne La Montagne

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'église, 44620 La Montagne · La Montagne

Les Festoyennes – La Montagne Place de l’église, 44620 La Montagne La Montagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de l'église, 44620 La Montagne
Adresse
Place de l'église, 44620 La Montagne
Ville
44620 La Montagne
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 –
Gratuit : oui  Tout public 

Et si on faisait la fête autrement ?Le 19 septembre, Les Festoyennes reviennent pour une 6? édition ! Un rendez-vous festif devenu incontournable pour célébrer ensemble l’écologie, la citoyenneté et la culture.Tout au long de la journée, prenez le temps de flâner entre le marché d’artisans, de participer aux animations, de partir en balade nature ou de profiter des concerts.Au programme : animations, temps forts culturels (la Chorale Zingarelle, Le Jukebox de Pierrot, Tricot Combo) et moments de convivialité.Notez la date et venez vivre cette nouvelle édition des Festoyennes avec nous !

Place de l’église, 44620 La Montagne La Montagne 44620
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