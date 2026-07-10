Les Festoyennes – La Montagne Place de l’église, 44620 La Montagne La Montagne

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 –

Gratuit : oui Tout public

Et si on faisait la fête autrement ?Le 19 septembre, Les Festoyennes reviennent pour une 6? édition ! Un rendez-vous festif devenu incontournable pour célébrer ensemble l’écologie, la citoyenneté et la culture.Tout au long de la journée, prenez le temps de flâner entre le marché d’artisans, de participer aux animations, de partir en balade nature ou de profiter des concerts.Au programme : animations, temps forts culturels (la Chorale Zingarelle, Le Jukebox de Pierrot, Tricot Combo) et moments de convivialité.Notez la date et venez vivre cette nouvelle édition des Festoyennes avec nous !

Place de l’église, 44620 La Montagne La Montagne 44620

https://www.ville-lamontagne.fr/systeme/agenda/



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