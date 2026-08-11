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Forum des associations Salle Georges Brassens La Montagne

samedi 5 septembre 2026 · Salle Georges Brassens · La Montagne

Forum des associations Salle Georges Brassens La Montagne

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Salle Georges Brassens
Adresse
Rue de la Gaudinière
Ville
44620 La Montagne
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:00 – 18:00
Gratuit : non  Tout public 

Vous cherchez à reprendre une activité ou à en découvrir de nouvelles pour la rentrée… La Ville de La Montagne et les associations montagnardes s’associent comme chaque année pour vous proposer le forum des associations culturelles, sportives et de loisirs. Plus d’une quarantaine d’associations seront présentes pour vous informer, vous conseiller et vous présenter leurs activités à travers des stands, des animations et des initiations.

Salle Georges Brassens La Montagne 44620


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