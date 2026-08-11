Forum des associations Salle Georges Brassens La Montagne

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public

Vous cherchez à reprendre une activité ou à en découvrir de nouvelles pour la rentrée… La Ville de La Montagne et les associations montagnardes s’associent comme chaque année pour vous proposer le forum des associations culturelles, sportives et de loisirs. Plus d’une quarantaine d’associations seront présentes pour vous informer, vous conseiller et vous présenter leurs activités à travers des stands, des animations et des initiations.

Salle Georges Brassens La Montagne 44620



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