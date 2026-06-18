Bal populaire du 14 juillet Sainte-Marine Combrit
Bal populaire du 14 juillet Sainte-Marine Combrit mardi 14 juillet 2026.
Combrit
Bal populaire du 14 juillet
Sainte-Marine Rue Ar Pussou Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Soirée repas et bal populaire organisé par le Comité des Fêtes, suivi du feu d’artifice à 23h15 tiré depuis la rivière de l’Odet. .
Sainte-Marine Rue Ar Pussou Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
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English :
L’événement Bal populaire du 14 juillet Combrit a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Pays Bigouden
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