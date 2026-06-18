Bal populaire du 14 juillet Sainte-Marine Combrit

Combrit

Bal populaire du 14 juillet

Sainte-Marine Rue Ar Pussou Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Soirée repas et bal populaire organisé par le Comité des Fêtes, suivi du feu d’artifice à 23h15 tiré depuis la rivière de l’Odet. .

Sainte-Marine Rue Ar Pussou Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

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English :

L’événement Bal populaire du 14 juillet Combrit a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Pays Bigouden