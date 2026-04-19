Expo Laurent Jovis Quai Jacques de Thézac Combrit
Expo Laurent Jovis Quai Jacques de Thézac Combrit jeudi 2 juillet 2026.
Combrit
Expo Laurent Jovis
Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-02
L’artiste Laurent Jovis est à découvrir à la Coop au port de Sainte-Marine. .
Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo Laurent Jovis
L’événement Expo Laurent Jovis Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden
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