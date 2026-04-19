Expo Laurent Jovis Quai Jacques de Thézac Combrit

Combrit

Expo Laurent Jovis

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-02

L’artiste Laurent Jovis est à découvrir à la Coop au port de Sainte-Marine. .

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo Laurent Jovis

L’événement Expo Laurent Jovis Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden