Balade nature Promen’arbres Combrit
Balade nature Promen’arbres Combrit dimanche 21 juin 2026.
Combrit
Balade nature Promen’arbres
Rue Ar Pussou Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-06-21
Promenade guidée pour découvrir les arbres de l’espace arboré remarquable du parc de Kerobistin.
À partir de 8 ans, groupe jusqu’à 15 personnes.
Réservation nécessaire (uniquement par SMS).
Organisée par l’association A.R.B.R.E.S. .
Rue Ar Pussou Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 6 19 37 45 30
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English :
L’événement Balade nature Promen’arbres Combrit a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Destination Pays Bigouden
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