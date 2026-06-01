Combrit

Balade nature Promen’arbres

Rue Ar Pussou Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-06-21

Promenade guidée pour découvrir les arbres de l’espace arboré remarquable du parc de Kerobistin.

À partir de 8 ans, groupe jusqu’à 15 personnes.

Réservation nécessaire (uniquement par SMS).

Organisée par l’association A.R.B.R.E.S. .

Rue Ar Pussou Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 6 19 37 45 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade nature Promen’arbres Combrit a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Destination Pays Bigouden