Expo sculpture Marie-Luce Queinnec Quai Jacques de Thézac Combrit

Combrit

Expo sculpture Marie-Luce Queinnec

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-11

Marie-Luce Queinnec réalise des sculptures en terre cuite. .

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo sculpture Marie-Luce Queinnec

L’événement Expo sculpture Marie-Luce Queinnec Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden