Événement caritatif Arrivée de la 34ème étape du défi de François Blériot Stade de Croas Ver Combrit

Combrit

Événement caritatif Arrivée de la 34ème étape du défi de François Blériot

Stade de Croas Ver 2 B Rue du Stade Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le marathonien François Blériot s’est lancé le pari fou de parcourir plus de 2300 km en à peine deux mois, depuis le Lot jusqu’à la Somme, pour récolter des dons et aider à vaincre la mucoviscidose . Il fait étape à Combrit le 29 mai.

Chacun est invité à participer en venant le soutenir sur les derniers km de l’étape, en participant aux diverses animations, en réservant un dîner convivial (réservation possible jusqu’au 20 mai), en prenant part aussi au Café Philo du 26 mai.

Programme

– À partir de 15h30 accueil de François Blériot.

– Entre 16h30 et 19h stand de crêpes et buvette, stand d’information sur la maladie (par l’asso les Virades de l’Espoir de Plomelin), participation de la chorale Jour de Faîtes, intervention du groupe de danse Tamm Kreiz, sonneurs du Bagad de Combrit.

– 19h dîner caritatif (réservation jusqu’au 20 mai).

– 20H30 concert gratuit avec ADN Rock & Ride.

Événement organisé par l’association Assemblez et la Mairie de Combrit Sainte-Marine. .

Stade de Croas Ver 2 B Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne

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English : Événement caritatif Arrivée de la 34ème étape du défi de François Blériot

L’événement Événement caritatif Arrivée de la 34ème étape du défi de François Blériot Combrit a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden