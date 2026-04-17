Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Expo peinture Dany Borvon Rue des Glénans Combrit

Expo peinture Dany Borvon Rue des Glénans Combrit jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Rue des Glénans

Adresse : Corps de garde

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Combrit

Expo peinture Dany Borvon

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-11

Les murs du Corps de Garde accueillent les œuvres de Dany Borvon, artiste originaire de Pont-l’Abbé, pour une exposition placée sous le signe du Pays bigouden.   .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo peinture Dany Borvon

L’événement Expo peinture Dany Borvon Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Combrit (Finistère)