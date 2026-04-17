Expo peinture Dany Borvon Rue des Glénans Combrit

Combrit

Expo peinture Dany Borvon

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-11

Les murs du Corps de Garde accueillent les œuvres de Dany Borvon, artiste originaire de Pont-l’Abbé, pour une exposition placée sous le signe du Pays bigouden. .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo peinture Dany Borvon

L’événement Expo peinture Dany Borvon Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden