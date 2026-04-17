Expo peinture Dany Borvon Rue des Glénans Combrit
Expo peinture Dany Borvon Rue des Glénans Combrit jeudi 11 juin 2026.
Combrit
Expo peinture Dany Borvon
Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-11
Les murs du Corps de Garde accueillent les œuvres de Dany Borvon, artiste originaire de Pont-l’Abbé, pour une exposition placée sous le signe du Pays bigouden. .
Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo peinture Dany Borvon
L’événement Expo peinture Dany Borvon Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden
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