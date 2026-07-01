Bal populaire Rue du Foirail Saint-Martin-de-Crau
lundi 13 juillet 2026 · Rue du Foirail · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Bal populaire
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h. Rue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez fêter la Fête Nationale aux arènes !
Un bal populaire organisé par la municipalité et le Club Taurin Lou Craven, animé par les Wine Sisters et le Big Band de Manu & co. 4 food trucks seront présents et pour les amateurs, le traditionnel gigot à la broche vous sera proposé. Une belle soirée de fête en perspective. .
Rue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come celebrate National Day at the arena!
L’événement Bal populaire Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-06-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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