Bal populaire Rue du Foirail Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Bal populaire

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h. Rue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez fêter la Fête Nationale aux arènes !

Un bal populaire organisé par la municipalité et le Club Taurin Lou Craven, animé par les Wine Sisters et le Big Band de Manu & co. 4 food trucks seront présents et pour les amateurs, le traditionnel gigot à la broche vous sera proposé. Une belle soirée de fête en perspective. .

Rue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come celebrate National Day at the arena!

L’événement Bal populaire Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-06-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)