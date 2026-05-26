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Salon du vin et du goût Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau

Salon du vin et du goût Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau samedi 24 octobre 2026.

Lieu : Salle Mistral

Adresse : Rue des compagnons

Ville : 13310 Saint-Martin-de-Crau

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Martin-de-Crau

Salon du vin et du goût

Du samedi 24 au dimanche 25 octobre de 10h à 18h. Salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Un moment de partage gastronomique et oenologique
Ce salon organisé par le Lions club accueille pas moins de 40 exposants de produits régionaux et producteurs de vin.
Un espace restauration vous permettra de goûter aux produits que vous aurez acheté sur place.
Pendant les deux jours, des animations autour d’un produit seront organisées.   .

Salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40  lecoeurdelaprovence@agglo-accm.fr

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English :

A moment of gastronomic and oenological sharing

L’événement Salon du vin et du goût Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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