Salon du vin et du goût Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau
Salon du vin et du goût Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau samedi 24 octobre 2026.
Saint-Martin-de-Crau
Salon du vin et du goût
Du samedi 24 au dimanche 25 octobre de 10h à 18h. Salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Un moment de partage gastronomique et oenologique
Ce salon organisé par le Lions club accueille pas moins de 40 exposants de produits régionaux et producteurs de vin.
Un espace restauration vous permettra de goûter aux produits que vous aurez acheté sur place.
Pendant les deux jours, des animations autour d’un produit seront organisées. .
Salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40 lecoeurdelaprovence@agglo-accm.fr
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English :
A moment of gastronomic and oenological sharing
L’événement Salon du vin et du goût Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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