Exposition sur Grand Ecran Frida Kahlo Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Mardi 26 mai 2026 à partir de 18h30. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 11 EUR

Début : 2026-05-26 18:30:00

fin : 2026-05-26

2026-05-26

Portrait d’une icône féminine, à la recherche des secrets qui se cachent derrière l’image d’une femme intensément passionnée.

Qui était Frida Kahlo ? Tout le monde connaît son nom, mais qui était la femme derrière les couleurs vives, les sourcils prononcés et les couronnes de fleurs ?

Tourné principalement à la maison bleue de Kahlo, à Mexico, le film explore la vie et l’art d’une véritable icône mondiale. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

Portrait of a feminine icon, in search of the secrets behind the image of an intensely passionate woman.

German :

Porträt einer weiblichen Ikone, auf der Suche nach den Geheimnissen, die sich hinter dem Bild einer intensiv leidenschaftlichen Frau verbergen.

Italiano :

Ritratto di un’icona femminile, alla ricerca dei segreti che si celano dietro l’immagine di una donna intensamente passionale.

Espanol :

Retrato de un icono femenino, en busca de los secretos que se esconden tras la imagen de una mujer intensamente apasionada.

