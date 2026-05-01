Balades Nature Printemps 2026 Plongée dans la vie aquatique de l’Étang des Aulnes Domaine départemental de l’Etang des Aulnes Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau

Balades Nature Printemps 2026 Plongée dans la vie aquatique de l’Étang des Aulnes

Samedi 30 mai 2026 de 9h30 à 12h30. Domaine départemental de l’Etang des Aulnes Chemin D’istres À L’étang Des Aulnes Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Plongée dans la vie aquatique de l’Étang des Aulnes

Une matinée deux en un ! Une balade découverte en compagnie des éco gardes, qui vous feront explorer le site et ses petits secrets. Une belle occasion de profiter de la nature tout en apprenant ! Et une animation autour de la vie des poissons de l’Étang des Aulnes , organisée avec l’association MRM, la Fédération de pêche et l’AAPPMA d’Arles Saint-Martin-de-Crau. Les enfants comme les adultes pourront découvrir les invertébrés aquatiques et comprendre les chaînes alimentaires grâce à des ateliers ludiques et pédagogiques. Entre observations, explications interactives et simulateur de pêche, vous explorerez de manière immersive un milieu naturel aussi fragile que fascinant. Une expérience conviviale, éducative et pleine de découvertes, parfaite pour toute la famille.



Horaire et lieu de rendez-vous : Groupe 1 : 9H30 à 11H00 (animation MRM et Fédération Pêche) 11H00 à 12H30 (balades avec les éco-gardes).

Groupe 2 : 9H30 à 11H00 (balades avec les éco-gardes) 11H00 à 12H30 (animation MRM et Fédération Pêche).

Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ des balades devant la Maison du Parc départemental de l’Étang des Aulnes.

Niveau de difficulté : Facile

Public : À partir de 6 ans

Nombre de personnes : 20 personnes maximum

Vos accompagnateurs : Géraldine VERDOT de Migrateurs Rhône Méditerranée, Adrien ROCHER de la Fédération de pêche et l’AAPPMA d’Arles Saint-Martin-de-Crau, accompagnés d’un éco-garde du Parc.



Dates et horaires :



Samedi 30 mai de 09h30 à 12h30 .

Domaine départemental de l’Etang des Aulnes Chemin D’istres À L’étang Des Aulnes Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Plongée dans la vie aquatique de l’Étang des Aulnes Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme