Afterwork année 80 Domaine Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau

Afterwork année 80

Vendredi 22 mai 2026 de 18h30 à 22h. Domaine Maison Leydier Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Envie de remonter le temps le temps d’une soirée ?

Afterwork convivial et gourmand sur le thème des années 80. Dj Louise ambiancera la soirée Cocktail dinatoire et moment festif dans une ambiance rétro. .

Domaine Maison Leydier Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Want to step back in time for an evening?

L’événement Afterwork année 80 Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-04-17 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)