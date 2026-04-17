Afterwork année 80 Domaine Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau
Afterwork année 80 Domaine Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau vendredi 22 mai 2026.
Saint-Martin-de-Crau
Afterwork année 80
Vendredi 22 mai 2026 de 18h30 à 22h. Domaine Maison Leydier Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Envie de remonter le temps le temps d’une soirée ?
Afterwork convivial et gourmand sur le thème des années 80. Dj Louise ambiancera la soirée Cocktail dinatoire et moment festif dans une ambiance rétro. .
Domaine Maison Leydier Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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L’événement Afterwork année 80 Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-04-17 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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