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Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe

Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe

Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe vendredi 14 août 2026.

Adresse : Place de la Rose

Ville : 87700 Saint-Yrieix-sous-Aixe

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Yrieix-sous-Aixe

Bal populaire

Place de la Rose Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Le Comité des Fêtes organise un bal populaire animé par l’Orchestre Aloha pour une musique en live. Buvette et restauration sucrée et salée, jeux seront aussi au rendez-vous !
Une bonne soirée en perspective à passer dans le charmant bourg de Saint-Yrieix-sous-Aixe !   .

Place de la Rose Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 89 53  comfetes.saintyrieixsousaixe@gmail.com

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English : Bal populaire

L’événement Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Val de Vienne

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