Saint-Yrieix-sous-Aixe

Bal populaire

Place de la Rose Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Le Comité des Fêtes organise un bal populaire animé par l’Orchestre Aloha pour une musique en live. Buvette et restauration sucrée et salée, jeux seront aussi au rendez-vous !

Une bonne soirée en perspective à passer dans le charmant bourg de Saint-Yrieix-sous-Aixe ! .

Place de la Rose Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 89 53 comfetes.saintyrieixsousaixe@gmail.com

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English : Bal populaire

L’événement Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Val de Vienne