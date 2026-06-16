Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe
Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe vendredi 14 août 2026.
Saint-Yrieix-sous-Aixe
Bal populaire
Place de la Rose Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Le Comité des Fêtes organise un bal populaire animé par l’Orchestre Aloha pour une musique en live. Buvette et restauration sucrée et salée, jeux seront aussi au rendez-vous !
Une bonne soirée en perspective à passer dans le charmant bourg de Saint-Yrieix-sous-Aixe ! .
Place de la Rose Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 89 53 comfetes.saintyrieixsousaixe@gmail.com
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English : Bal populaire
L’événement Bal populaire Saint-Yrieix-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Val de Vienne