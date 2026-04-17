Saint-Alban-sur-Limagnole

BAL

Salle des fêtes Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 23:00:00

fin : 2026-05-02 04:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Bal du samedi 2 mai à Saint‑Alban‑sur‑Limagnole

Le Comité des Fêtes de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole vous donne rendez‑vous samedi 2 mai pour une grande soirée dansante animée par FAAB’S.

Salle des Fêtes de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole

Début 23h

Entrée 8 €

Pièce d’identité demandée à l’entrée

Venez profiter d’une ambiance festive et conviviale pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Bal du samedi 2 mai à Saint‑Alban‑sur‑Limagnole

Le Comité des Fêtes de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole vous donne rendez‑vous samedi 2 mai pour une grande soirée dansante animée par FAAB’S.

Salle des Fêtes de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole

Début 23h

Entrée 8 €

Pièce d’identité demandée à l’entrée

Venez profiter d’une ambiance festive et conviviale pour danser jusqu’au bout de la nuit. Idéale pour se retrouver entre amis ou en famille. .

Salle des fêtes Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie comitedesfetes.48120@laposte.net

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English :

Ball on Saturday May 2 at Saint?Alban?sur?Limagnole

The Comité des Fêtes de Saint?Alban?sur?Limagnole invites you to a great dance party on Saturday May 2, hosted by FAAB?S.

? Salle des Fêtes de Saint?Alban?sur?Limagnole

? Starts: 11pm

? Admission: 8 ?

? ID required on entry

Come and enjoy a festive, friendly atmosphere and dance the night away.

L’événement BAL Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Margeride en Gévaudan