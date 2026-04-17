BAL Saint-Alban-sur-Limagnole
BAL Saint-Alban-sur-Limagnole dimanche 3 mai 2026.
Saint-Alban-sur-Limagnole
BAL
Salle des fêtes Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : 8 – 8 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 23:00:00
fin : 2026-05-02 04:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Bal du samedi 2 mai à Saint‑Alban‑sur‑Limagnole
Le Comité des Fêtes de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole vous donne rendez‑vous samedi 2 mai pour une grande soirée dansante animée par FAAB’S.
Salle des Fêtes de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole
Début 23h
Entrée 8 €
Pièce d’identité demandée à l’entrée
Venez profiter d’une ambiance festive et conviviale pour danser jusqu’au bout de la nuit.
Bal du samedi 2 mai à Saint‑Alban‑sur‑Limagnole
Le Comité des Fêtes de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole vous donne rendez‑vous samedi 2 mai pour une grande soirée dansante animée par FAAB’S.
Salle des Fêtes de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole
Début 23h
Entrée 8 €
Pièce d’identité demandée à l’entrée
Venez profiter d’une ambiance festive et conviviale pour danser jusqu’au bout de la nuit. Idéale pour se retrouver entre amis ou en famille. .
Salle des fêtes Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie comitedesfetes.48120@laposte.net
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English :
Ball on Saturday May 2 at Saint?Alban?sur?Limagnole
The Comité des Fêtes de Saint?Alban?sur?Limagnole invites you to a great dance party on Saturday May 2, hosted by FAAB?S.
? Salle des Fêtes de Saint?Alban?sur?Limagnole
? Starts: 11pm
? Admission: 8 ?
? ID required on entry
Come and enjoy a festive, friendly atmosphere and dance the night away.
L’événement BAL Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Margeride en Gévaudan