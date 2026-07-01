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Bal Trad, 2 impasse des chataigniers, Aiguefonde (81), Aiguefonde

samedi 25 juillet 2026 · 2 impasse des chataigniers, Aiguefonde (81) · Aiguefonde

Bal Trad, 2 impasse des chataigniers, Aiguefonde (81), Aiguefonde

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
2 impasse des chataigniers, Aiguefonde (81)
Adresse
2 impasse des chataigniers, 81200 Aiguefonde, France
Ville
81200 Aiguefonde
Département
Tarn
Tarif
Entrée libre

Bal Trad Samedi 25 juillet, 20h00 2 impasse des chataigniers, Aiguefonde (81) Tarn

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-26T00:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-26T00:00:00+02:00

La fête d’En Servole vous accueille le 25 juillet à partir de 18h pour un Loup Garou grandeur nature, suivi d’un Bal Trad avec Las Salvatjonas à 20h puis un concert de musique latino-américaine avec Azahar à 22h.

source: Bal Trad – AgendaTrad

2 impasse des chataigniers, Aiguefonde (81) 2 impasse des chataigniers, 81200 Aiguefonde, France Aiguefonde 81200 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/bal-trad.bg7rs95z »}]
avec Azahar et Las Salvatjonas baltrad balfolk