Bal Trad, 2 impasse des chataigniers, Aiguefonde (81), Aiguefonde

Informations pratiques

Bal Trad Samedi 25 juillet, 20h00 2 impasse des chataigniers, Aiguefonde (81) Tarn

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-26T00:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-26T00:00:00+02:00

La fête d’En Servole vous accueille le 25 juillet à partir de 18h pour un Loup Garou grandeur nature, suivi d’un Bal Trad avec Las Salvatjonas à 20h puis un concert de musique latino-américaine avec Azahar à 22h.

source: Bal Trad – AgendaTrad

2 impasse des chataigniers, Aiguefonde (81) 2 impasse des chataigniers, 81200 Aiguefonde, France Aiguefonde 81200 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/bal-trad.bg7rs95z »}]

avec Azahar et Las Salvatjonas baltrad balfolk