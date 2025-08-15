Bal Trad à Bagnac-sur-Célé La Grande Marmite Bagnac-sur-Célé
Bal Trad à Bagnac-sur-Célé La Grande Marmite Bagnac-sur-Célé mercredi 13 mai 2026.
Bal Trad à Bagnac-sur-Célé La Grande Marmite
salle des fêtes Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Un parquet, de la musique trad’ en ébullition et des kilomètres de pas de danse ! Cette année, c’est un plateau jeune, exclusivement féminin et 100 % occitan qui enflammera le parquet pour taper du pied et entrer dans la ronde !
Un parquet, de la musique trad’ en ébullition et des kilomètres de pas de danse ! Cette année, c’est un plateau jeune, exclusivement féminin et 100 % occitan qui enflammera le parquet pour taper du pied et entrer dans la ronde ! .
salle des fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr
English :
A parquet floor, booming trad? music and miles of dance steps! This year, a young, all-female, 100% Occitan line-up will set the floor ablaze with toe-tapping and dance the night away!
German :
Ein Parkettboden, traditionelle Musik und kilometerlange Tanzschritte! Dieses Jahr wird ein junges, ausschließlich weibliches und 100% okzitanisches Ensemble das Parkett zum Glühen bringen, um mit den Füßen zu stampfen und in die Runde einzusteigen!
Italiano :
Un parquet, musica tradizionale e chilometri di passi di danza! Quest’anno sarà una formazione giovane, tutta al femminile e 100% occitana a infiammare la pista da ballo, a battere i piedi e a partecipare all’azione!
Espanol :
Un parqué, música tradicional a todo volumen y kilómetros de pasos de baile Este año, una joven formación 100% occitana y compuesta exclusivamente por mujeres se encargará de animar la pista de baile, mover los pies y participar en la acción
L’événement Bal Trad à Bagnac-sur-Célé La Grande Marmite Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Lacapelle Marival