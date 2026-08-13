BAL TRAD Salle des Fêtes Anères

Informations pratiques

Anères

BAL TRAD

Salle des Fêtes ANERES Anères Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La Catalogne sera mise à l’honneur et, au milieu d’un répertoire occitan classique, la musique catalane aura une place de choix grâce au flabiol et au tamborí (flûte à une main et tambourin catalans).

Entrée 5€

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Salle des Fêtes ANERES Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie asso.ministrils@gmail.com

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English :

Catalonia will take center stage, and—amidst a classic Occitan repertoire—Catalan music will feature prominently thanks to the flabiol and the tambor%ED (a Catalan one-handed flute and tambourine).

Admission: 5?

L’événement BAL TRAD Anères a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65