BAL TRAD Salle des Fêtes Anères
samedi 10 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Anères
Informations pratiques
Anères
BAL TRAD
Salle des Fêtes ANERES Anères Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
La Catalogne sera mise à l’honneur et, au milieu d’un répertoire occitan classique, la musique catalane aura une place de choix grâce au flabiol et au tamborí (flûte à une main et tambourin catalans).
Entrée 5€
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Salle des Fêtes ANERES Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie asso.ministrils@gmail.com
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English :
Catalonia will take center stage, and—amidst a classic Occitan repertoire—Catalan music will feature prominently thanks to the flabiol and the tambor%ED (a Catalan one-handed flute and tambourine).
Admission: 5?
L’événement BAL TRAD Anères a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65