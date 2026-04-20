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Bal trad au Couderc Grézels

Bal trad au Couderc Grézels

Bal trad au Couderc Grézels vendredi 4 septembre 2026.

Adresse : rue du Presbytère

Ville : 46700 Grézels

Département : Lot

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Grézels

Bal trad au Couderc

rue du Presbytère Grézels Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Le café associatif Le Couderc organise une soirée autour des danses traditionnelles.

Le café associatif Le Couderc organise une soirée autour des danses traditionnelles.

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rue du Presbytère Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 07 60 11 85 

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English :

Le café associatif Le Couderc is organizing an evening of traditional dances.

L’événement Bal trad au Couderc Grézels a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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