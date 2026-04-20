Bal trad au Couderc Grézels
Bal trad au Couderc Grézels vendredi 4 septembre 2026.
Grézels
Bal trad au Couderc
rue du Presbytère Grézels Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Le café associatif Le Couderc organise une soirée autour des danses traditionnelles.
Le café associatif Le Couderc organise une soirée autour des danses traditionnelles.
.
rue du Presbytère Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 07 60 11 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le café associatif Le Couderc is organizing an evening of traditional dances.
L’événement Bal trad au Couderc Grézels a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Grézels (Lot)
- Vide-greniers à Grézels Grézels 24 mai 2026
- Fête de Grézels Grézels 20 juin 2026
- Marché gourmand Grézels 25 juillet 2026