Bal Trad Autrefois le Couserans, Place de Verdun, Saint-Girons (09), Saint-Girons

Informations pratiques

Bal Trad Autrefois le Couserans Jeudi 30 juillet, 20h30 Place de Verdun, Saint-Girons (09) Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T00:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T00:30:00+02:00

BAL TRAD À SAINT-GIRONS !

L’association Autrefois Le Couserans vous invite à une grande soirée de musique et de danse traditionnelle sous chapiteau, au cœur de Saint-Girons !

Venez partager un moment festif et convivial lors d’un bal trad ouvert à tous, danseurs confirmés, débutants, musiciens o…

source: Bal Trad Autrefois le Couserans – AgendaTrad

Place de Verdun, Saint-Girons (09) Place de Verdun, 09200 Saint-Girons, France Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/bal-trad-autrefois-le-couserans.wtgp7bnv »}]

organisé par Autrefois le Couserans baltrad balfolk