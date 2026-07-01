Bal Trad Autrefois le Couserans, Place de Verdun, Saint-Girons (09), Saint-Girons
jeudi 30 juillet 2026 · Place de Verdun, Saint-Girons (09) · Saint-Girons
Informations pratiques
Bal Trad Autrefois le Couserans Jeudi 30 juillet, 20h30 Place de Verdun, Saint-Girons (09) Ariège
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T00:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T00:30:00+02:00
BAL TRAD À SAINT-GIRONS !
L’association Autrefois Le Couserans vous invite à une grande soirée de musique et de danse traditionnelle sous chapiteau, au cœur de Saint-Girons !
Venez partager un moment festif et convivial lors d’un bal trad ouvert à tous, danseurs confirmés, débutants, musiciens o…
source: Bal Trad Autrefois le Couserans – AgendaTrad
Place de Verdun, Saint-Girons (09) Place de Verdun, 09200 Saint-Girons, France Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/bal-trad-autrefois-le-couserans.wtgp7bnv »}]
organisé par Autrefois le Couserans baltrad balfolk