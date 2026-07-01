Bal Trad avec Croque Danse Folk La Grange à Jean La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny
mercredi 15 juillet 2026 · La grange à Jean Lieu dit Péraclos · Chouvigny
Informations pratiques
Chouvigny
Bal Trad avec Croque Danse Folk La Grange à Jean
La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
L’association Croque Danse Folk de Châteldon anime un bal traditionnel convivial. Venez danser sur des musiques folk dans une ambiance chaleureuse, repas paysan bio en amont.
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La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59 contact@lagrangeajean.fr
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English :
The Croque Danse Folk association in Ch%E2teldon is hosting a friendly traditional dance. Come dance to folk music in a warm and welcoming atmosphere, with an organic farm-style meal served beforehand.
L’événement Bal Trad avec Croque Danse Folk La Grange à Jean Chouvigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule