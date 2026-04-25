Chouvigny

Tandem Mar’ & Balt’- Festival Terres Vibrantes (7ème édition) du 19 au 29 juillet 2026 présentation globale

Château de Chouvigny Chouvigny Allier

Tarif : – – EUR

Gratuit pour les de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Avec Tandem, le Duo Mar’& Balt’ nous embarque dans un voyage à travers la musique de chambre libérée, rassemblant arrangements et créations.

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Château de Chouvigny Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 35 23 52 musicalesdutilleul@gmail.com

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English :

With Tandem, Duo Mar?& Balt? take us on a journey through liberated chamber music, bringing together arrangements and creations.

L’événement Tandem Mar’ & Balt’- Festival Terres Vibrantes (7ème édition) du 19 au 29 juillet 2026 présentation globale Chouvigny a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Val de Sioule