Tandem Mar’ & Balt’- Festival Terres Vibrantes (7ème édition) du 19 au 29 juillet 2026 présentation globale Chouvigny
Tandem Mar’ & Balt’- Festival Terres Vibrantes (7ème édition) du 19 au 29 juillet 2026 présentation globale Chouvigny vendredi 24 juillet 2026.
Chouvigny
Tandem Mar’ & Balt’- Festival Terres Vibrantes (7ème édition) du 19 au 29 juillet 2026 présentation globale
Château de Chouvigny Chouvigny Allier
Tarif : – – EUR
Gratuit pour les de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Avec Tandem, le Duo Mar’& Balt’ nous embarque dans un voyage à travers la musique de chambre libérée, rassemblant arrangements et créations.
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Château de Chouvigny Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 35 23 52 musicalesdutilleul@gmail.com
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English :
With Tandem, Duo Mar?& Balt? take us on a journey through liberated chamber music, bringing together arrangements and creations.
L’événement Tandem Mar’ & Balt’- Festival Terres Vibrantes (7ème édition) du 19 au 29 juillet 2026 présentation globale Chouvigny a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Val de Sioule