Bal trad du conservatoire Halle Saint-Julien-en-Born
Bal trad du conservatoire Halle Saint-Julien-en-Born samedi 30 mai 2026.
Saint-Julien-en-Born
Bal trad du conservatoire
Halle 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Pour la 4e année, le Conservatoire des Landes investit le village, et plus précisément la Halle de Saint Julien en Born, pour son grand bal de fin d’année, porté par l’énergie des élèves et des enseignants.
Laissez-vous embarquer par les sons des instruments traditionnels, puis plongez dans l’univers des élèves avant de danser sur les sets néo-trad de DJ Nora.
Au programme trad revisité, vibes folk, rythmes entraînants et des corps en mouvement.
Débutant·e ou confirmé·e, tout le monde est bienvenu des danseureuse·s seront là pour vous guider et vous donner envie de vous lancer.
Bar et restauration sur place.
Renseignements 06.62.41.45.80. .
Halle 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 41 45 80
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English : Bal trad du conservatoire
L’événement Bal trad du conservatoire Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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