Tournoi Mario Kart 8 Deluxe Grange de la Smalah Saint-Julien-en-Born

Saint-Julien-en-Born

Tournoi Mario Kart 8 Deluxe

Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Préparez vos carapaces bleues et affûtez vos dérapages !

La Smalah se transforme en circuit de Grand Prix le temps d’une journée épique. Que vous soyez un fou de vitesse ou un adepte de la banane bien placée, c’est le moment de montrer ce que vous avez dans le moteur.

Sur inscription 5€

Infos et réservation 07 63 72 62 51.

Tombola, exposition , animations, restauration sur place. .

Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 41 45 80

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English : Tournoi Mario Kart 8 Deluxe

L’événement Tournoi Mario Kart 8 Deluxe Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme